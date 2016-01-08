В Германии из-за атак на женщин создают отряды самообороны

Об этом немецкий журнал Focus.

Люди начали объединяться в социальных сетях.

К примеру, в группу на Facebook под названием "Дюссельдорф следит" по состоянию на вечер четверга вступили более 2,3 тысяч человек. Основатели группы предлагают "бродить по городу" в выходные дни и во время массовых мероприятий вроде карнавалов и в случае возникновения чрезвычайной ситуации оказывать помощь женщинам.

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Тем не менее, в полиции эту идею раскритиковали. "Каждый такой отряд из граждан, как правило, заходит далеко", - заявил изданию зампредседателя профсоюза немецких полицейских Йорг Радек.

По его словам, защита своих жилищ от грабителей, предотвращение нападений на женщин и профилактика вандализма - это понятные и достойные уважения мотивы, но в целом тенденция не может не вызывать опасений: "Отряды гражданской самообороны - это выражение страха".

Защита общественной безопасности является обязанностью полиции - самосуд запрещен, напомнил Радек.

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"Сценарии будущих уличных войн, которые рисуют некоторые СМИ, явно преувеличены, - уверен Радек, - но, если вооруженные отряды в раскаленной обстановке начнут действовать, не разобравшись в ситуации, риск обострения, разумеется, будет".

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Между тем сразу после грабежей и секс-домогательств к женщинам министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер возложил часть вины за рост числа подобных преступлений на немецкую полицию и обвинил ее в пассивности, отметив, что "в подобных случаях ей не следует ждать подачи заявлений".