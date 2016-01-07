В пригороде Лос-Анджелеса из-за утечки метана введено чрезвычайное положение
04:35, 07 января 2016Мир
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Губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в пригороде Лос-Анджелеса в связи с утечкой газа, из-за которой тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.
Утечка метана из подземного хранилища газа в Портер Рэнч была выявлена ещё в октябре 2015 года. Местные жители жаловались на головные боли, тошноту и другие проблемы со здоровьем.
Из опасного района эвакуированы около двух тысяч семей, закрыты школы и детсады. По оценкам экологов, каждый час в воздух попадает более 50 тонн метана.
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Представители компании SoCal Gas, владеющей газовым терминалом, говорят, что необходимо ещё по меньшей мере два месяца, чтобы полностью остановить утечку.
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