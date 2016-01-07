В пригороде Лос-Анджелеса из-за утечки метана введено чрезвычайное положение

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Утечка метана из подземного хранилища газа в Портер Рэнч была выявлена ещё в октябре 2015 года. Местные жители жаловались на головные боли, тошноту и другие проблемы со здоровьем.

Из опасного района эвакуированы около двух тысяч семей, закрыты школы и детсады. По оценкам экологов, каждый час в воздух попадает более 50 тонн метана.

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Представители компании SoCal Gas, владеющей газовым терминалом, говорят, что необходимо ещё по меньшей мере два месяца, чтобы полностью остановить утечку.