СМИ: разведка ФРГ считает опасность со стороны исламистов большой, как никогда

Даже в 2001 году, после терактов в Нью-Йорке 11 сентября, опасность для Запада не была такой большой, отмечают в спецслужбе. Такой вывод следует из документов BND, которые удалось получить журналистам немецких изданий Süddeutsche Zeitung (SZ), NDR и WDR.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Süddeutsche Zeitung, передает Deutsche Welle.

Это связано, в частности, с тем, что террористические группировки "Исламское государство" (ИГ), но и "Аль-Каида", контролируют на сегодня большие территории, чем когда-либо ранее. Кроме того, "зона нестабильности" с Гиндукуша в Афганистане заметно приблизилась к Европе.

Читайте такжеЗахваченые спецназом США архивы ИГИЛ раскрывают ее оргструктуру

Опасность создает и то, что число "террористов-добровольцев" с Запада в рядах исламистских боевиков в последнее время заметно увеличилось по сравнению с прошлыми годами. Группировка "Исламское государство" присутствует в тридцати странах, отмечается в материалах журналистов. Кроме того, и ИГ, и "Аль-Каида" по-прежнему говорят о намерении вести "непосредственный бой с Западом".

В аналитических материалах ВND опровергается распространенное мнение о том, что ИГ, осуществляя теракты, пытается отпугнуть Запад от военного вмешательства. Наоборот, в такой способ они хотят "заставить Запад к военному вмешательству в регионе", цитирует Süddeutsche Zeitung.

Читайте такжеИсламисты удвоили количество завербованных иностранцев – СМИ

Между тем применение силы со стороны Запада помогает "Исламскому государству" утвердиться в роли "жертвы" насилия, которая создает более благоприятную почву для вербовки умеренных мусульман в свои ряды. Страх после терактов и распространение неприятия ислама в целом среди европейцев также способствует радикализации тех мусульман, которые ранее придерживались умеренных взглядов, отмечается в документах.

Немецкие спецслужбы также обращают внимание на масштабную информационную работу, которую проводят террористы "Исламского государства" в основном через интернет. Ежедневно через свои каналы, в том числе и в соцсетях, экстремисты распространяют от 30 до 40 видео-, аудио-, фото - или текстовых материалов.

Читайте также"Исламское государство" хочет создать детские лагеря для обучения "искусству терроризма" - The Guardian

В BND убеждены, что только военной силой проблему терроризма решить не удастся. Нужно скорее противодействовать джихадистской идеологии и остановить ее распространение. Ведь, как отмечается в публикации SZ, салафизм заметно распространился благодаря поддержке из Саудовской Аравии и других стран Персидского залива.