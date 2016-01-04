Россия ввела ограничения на закупки зарубежного софта

Постановление правительства РФ о введении ограничения на закупки российскими госорганами зарубежного программного обеспечения (ПО) при наличии отечественного аналога вступило в силу 1 января.

Теперь российские госорганы должны будут закупать софт из специального реестра российского ПО, пишет ТАСС.

Для проведения экспертизы на включение сведений о ПО в реестр при Минкомсвязи РФ создается специальный экспертный совет, который минимум наполовину будет состоять из участников, которых предложат ассоциации российских разработчиков софта.

Как сообщил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, первое заседание совета будет проведено сразу после новогодних праздников. Ожидается, что по его итогам в реестр войдут около 100-150 программных продуктов. Ведение реестра российского ПО будет осуществляться специальным оператором, зарегистрированным на территории РФ.

Министр пояснил, что российские компании, чьи заявки при госзакупках будут отклонены в пользу иностранного ПО, могут обращаться с жалобами в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ. Ведомство в свою очередь будет привлекать Минкомсвязи в качестве консультанта по таким спорным вопросам.

По данным главы Минкомсвязи РФ, госорганы в год тратят на IT-продукцию и услуги примерно 80 млрд руб. Таким образом, по словам Никифорова, со вступлением в силу норм о закупке отечественных программ разработчиков "ожидает увеличение выручки, больше работы, больше рабочих мест, больше зарплаты".

В течение полугода Минкомсвязи решит вопрос о допуске к госзакупкам ПО, происходящего из стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на равных условиях с российскими разработчиками. После согласования с Минэкономразвития и МИД России соответствующие предложения будут направлены на утверждение в правительство.

Летом 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который определил порядок и условия признания ПО происходящим из РФ. Помимо этого было предусмотрено создание реестра российского ПО и были определены базовые критерии включения программных продуктов в реестр.

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Минкомсвязь РФ также подготовила проект постановления правительства, обязывающее госкомпании наделять преференцией при закупках отечественных разработчиков программного обеспечения (ПО) и IT-оборудования в отношении цены договора в размере 15%.