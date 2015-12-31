В Стамбуле из-за снегопада отменили сотни авиарейсов
В Стамбуле в четверг и пятницу отменены сотни авиарейсов из-за сильного снегопада, который накрыл крупнейший город Турции.
Как отмечает турецкое издание Daily Sabah, авиакомпания Turkish Airlines отменила 265 рейсов из главного аэропорта Стамбула "Ататюрк", и еще 37 рейсов из аэропорта "Сабиха Гекчен", передает "ЕвроПравда".
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Бюджетная авиакомпания Pegasus объявила об отмене 34 рейсов из аэропорта "Сабиха Гекчен".
Как отмечает издание, на утро четверга в отдельных районах Стамбула выпало до 30 см снега, что вызвало сбои в транспортных услугах и закрытие ряда дорог.
Авария с участием 30 автомобилей перекрыла движение между Стамбулом и западной провинцией Эдирне на трансевропейской автомагистрали.
Все городские линии паромов через Босфор, который делит европейскую и азиатскую стороны Стамбула, были отменены утром, но позже в тот же день они возобновили работу.
Местные власти Стамбула привлекли около 5,5 тыс. коммунальных работников, чтобы справиться с ситуацией.