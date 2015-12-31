В Стамбуле из-за снегопада отменили сотни авиарейсов

Как отмечает турецкое издание Daily Sabah, авиакомпания Turkish Airlines отменила 265 рейсов из главного аэропорта Стамбула "Ататюрк", и еще 37 рейсов из аэропорта "Сабиха Гекчен", передает "ЕвроПравда".

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Бюджетная авиакомпания Pegasus объявила об отмене 34 рейсов из аэропорта "Сабиха Гекчен".

Как отмечает издание, на утро четверга в отдельных районах Стамбула выпало до 30 см снега, что вызвало сбои в транспортных услугах и закрытие ряда дорог.

Авария с участием 30 автомобилей перекрыла движение между Стамбулом и западной провинцией Эдирне на трансевропейской автомагистрали.

Все городские линии паромов через Босфор, который делит европейскую и азиатскую стороны Стамбула, были отменены утром, но позже в тот же день они возобновили работу.

Местные власти Стамбула привлекли около 5,5 тыс. коммунальных работников, чтобы справиться с ситуацией.