ООН предложила помощь в восстановлении Рамади в Ираке

Об этом сообщает Радио Свобода.

В телефонном разговоре с премьер-министром Ирака Хайдаром аль-Абади руководитель Организации Объединенных Наций назвал освобождение города важной победой и призвал также как можно скорее восстановить в городе законность и коммунальные службы, чтобы беглецы из Рамади смогли вернуться домой.

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По оценкам ООН, на немедленные потребности первоначального этапа восстановления города потребуется около 20 миллионов долларов, и в перспективе эти затраты будут значительно больше.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило, что некоторые районы Рамади до сих пор опасны, в них установлено много импровизированных взрывных устройств, много жилых и административных зданий повреждены разрушены, также понесли ущерб электросети и водопровод.

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