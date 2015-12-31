ООН предложила помощь в восстановлении Рамади в Ираке
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун предложил помощь организации в обновлении основных коммунальных служб в иракском городе Рамади, что был на днях освобожден от боевиков экстремистской группировки «Исламское государство».
Об этом сообщает Радио Свобода.
В телефонном разговоре с премьер-министром Ирака Хайдаром аль-Абади руководитель Организации Объединенных Наций назвал освобождение города важной победой и призвал также как можно скорее восстановить в городе законность и коммунальные службы, чтобы беглецы из Рамади смогли вернуться домой.
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По оценкам ООН, на немедленные потребности первоначального этапа восстановления города потребуется около 20 миллионов долларов, и в перспективе эти затраты будут значительно больше.
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило, что некоторые районы Рамади до сих пор опасны, в них установлено много импровизированных взрывных устройств, много жилых и административных зданий повреждены разрушены, также понесли ущерб электросети и водопровод.
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