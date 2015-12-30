Turkish Airlines отменила 142 рейса на 30 и 31 декабря из-за снега

Об этом сообщает Hurriyet со ссылкой на пресс-службу компании. "Уважаемые пассажиры, по прогнозам в Стамбуле 30-31 декабря ожидается сильный снегопад. Поэтому в международном аэропорту имени Ататюрка и аэропорту Сабиха Гекчена будет отменен ряд рейсов", – говорится в сообщении компании.

Среди отмененных - рейсы в Милан, Баку, Болонью, Гамбург, Мюнхен, Брюссель, Осло, Тегеран, Кабул, Басру, Тбилиси, Софию и другие европейские города. Также авиакомпания отменила ряд внутренних рейсов.