Turkish Airlines отменила 142 рейса на 30 и 31 декабря из-за снега
13:10, 30 декабря 2015Мир
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В связи с ожиданием сильного снегопада в Стамбуле авиакомпания Turkish Airlines отменила 142 рейса, которые были запланированы на 30 и 31 декабря.
Также авиакомпания отменила ряд внтурненних рейсов / haber3.com
Об этом сообщает Hurriyet со ссылкой на пресс-службу компании. "Уважаемые пассажиры, по прогнозам в Стамбуле 30-31 декабря ожидается сильный снегопад. Поэтому в международном аэропорту имени Ататюрка и аэропорту Сабиха Гекчена будет отменен ряд рейсов", – говорится в сообщении компании.
Среди отмененных - рейсы в Милан, Баку, Болонью, Гамбург, Мюнхен, Брюссель, Осло, Тегеран, Кабул, Басру, Тбилиси, Софию и другие европейские города. Также авиакомпания отменила ряд внутренних рейсов.
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