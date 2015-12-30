В РФ за видеоролики блогера приговорили к пяти годам: критиковал власть и беженцев из Украины

Об этом сообщает РБК.

Суд также лишил Тюменцева возможности три года выкладывать материалы в интернет.

Тюменцева признали виновным в «возбуждении ненависти и вражды» к жителям Луганской и Донецкой областей Украины, а также в экстремистской деятельности. Наказание Тюменцева, согласно приговору, оказалось более жестким, чем требовал прокурор - сторона обвинения просила для Тюменцева четыре года колонии.

Тюменцев находился под арестом с конца апреля 2015 года. В ноябре правозащитная организация «Мемориал» признала Тюменцева политзаключенным.

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Уголовное дело в отношении Тюменцева было возбуждено в феврале. Поводом для возбуждения дела в отношении жителя Томска стали два ролика, которые он разместил на YouTube и на своей странице во «ВКонтакте».

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В первом ролике блогер призывал жителей Томска выйти на акцию протеста против повышения цен на проезд в маршрутках, во втором ролике он неодобрительно высказывается о приезде в Томскую область беженцев из Донецкой и Луганской областей.