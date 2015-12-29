70% россиян перешли на более дешевые товары - исследование

Несмотря на возобновившееся падение курса рубля, россияне не начали скупать продукты и непродовольственные товары «про запас», отмечают аналитики Sberbank CIB, передает РБК.

В отличие от декабря прошлого года россияне не пытаются спасти рублевые сбережения от девальвации в магазинах: они сокращают расходы даже в период предновогодних распродаж.

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Проведенное Sberbank CIB исследование «Потребительский индекс Иванова» показало, что доля россиян, которые перешли на более дешевые товары, достигла рекордных 70%, утверждают авторы. Для небывало высокого числа покупателей главным критерием при выборе товаров стала низкая цена.

Sberbank CIB оценил стоимость празднования Нового года на одного человека в 7 тыс. руб., что на 1,4% меньше уровня 2014 года, причем перед праздником россияне теперь посещают больше магазинов, чем раньше, чтобы найти более выгодную цену.

«Чувствительность к уровню цен достигла абсолютного максимума в 75%, и покупатели стремятся выбирать более выгодное предложение. Если в 2014 году в этих целях они посещали магазины 2,3 торговых сетей, то в этом году число сетей увеличилось до 2,6», — отмечается в отчете Sberbank CIB.

Аналитики особо отметили рост, что покупатели стали чаще заходить в магазины крупных торговых сетей («Ашан», «Лента», «Магнит» и так далее) в поисках товаров, продаваемых в рамках рекламных акций. Почти половина клиентов (44%) сейчас приходит в магазины исключительно за такими товарами.

Уверенный переход населения России на сберегательную модель поведения, о котором ранее сообщало Министерство экономического развития, согласно прогнозам Sberbank CIB, приведет к ухудшению результатов операционной деятельности ретейлеров.

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«Мы прогнозируем слабые результаты, так как слабая динамика чека не будет компенсирована притоком трафика. Давление на выручку может сохраниться и в первом квартале 2016 года, что негативно отразится на отношении инвесторов к акциям сектора», — отмечается в отчете аналитиков.

Согласно опубликованным ранее данным Росстата, в ноябре 2015 года оборот розничной торговли сократился в годовом исчислении на 13,1%, что стало худшим результатом за последние 20 лет. При этом продажи непродовольственных товаров, на которых люди экономят в первую очередь, снизились сразу на 14,6%.