Доля мигрантов из Украины в ЕС составляет 0,1% - Госпогранслужба

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Государственной пограничной службы Виктор Назаренко.

«Относительно нелегальной миграции, несмотря на активизацию африканского и сирийского каналов, особенно на венгерском участке, миграционная ситуация в Украине не представляет существенных угроз пограничной безопасности европейским странам. Это не только наша оценка. Агентство Frontex (Европейское агентство по охране внешних границ стран-членов Европейского Союза) также подтверждает этот вывод», - сказал Назаренко.

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При этом он подчеркнул, что «учитывая глобальный миграционный кризис, доля мигрантов, попавших в Евросоюз из Украины, составляет всего 0,1%».

«Вместе с тем, в связи с увеличением в два раза количества нелегальных мигрантов вопрос противодействия организаторам их перемещения для нас остается приоритетным», - сказал Назаренко.

Как отметил председатель Госпогранслужбы, в 2015 году в ходе оперативных разработок было раскрыто 63 преступных группы и задержаны 66 организаторов и сообщников, а судами вынесено 27 обвинительных приговоров, 8 человек получили реальные сроки заключения от 3 до 5 лет с конфискацией имущества.

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«В следующем году мы прогнозируем существенное увеличение миграционного давления и в связи с этим планируем соответствующие мероприятия как самостоятельно, так и с нашими коллегами из ЕС», - сказал Назаренко.