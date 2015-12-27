Ураганы и торнадо в США: погибли 18 человек, десятки пострадавших (фото)

В штатах Миссисипи, Теннесси, Арканзас и Алабама за последние двое суток число жертв ураганов и торнадо возросло до 18, около 60 человек пострадали. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на AP.

Читайте такжеСевер Англии страдает от наводнений: власти объявили эвакуацию

По информации издания, в настоящее время подтверждена гибель 10 человек, в том числе 7-летнего мальчика, в Миссисипи, шести человек в Теннесси и по одному в Арканзасе и Алабаме. Некоторые из пострадавших в тяжелом состоянии.

По информации местных СМИ, в штате Миссисипи разрушены или сильно повреждены более 240 домов. В четырех штатах, а также в Техасе повреждены всего свыше 800 домов.

Кроме того, из-за наводнений в Алабаме закрыты почти 200 дорог. Ранее синоптики предупредили о возможности возникновения торнадо жителей десяти американских штатов. В некоторых из них объявлена угроза наводнений.

Как сообщалось ранее, более 150 тыс. жителей покинули свои дома в южноамериканских странах Парагвае, Аргентине и Бразилии из-за продолжающихся третий день наводнений, подобных которым в регионе не наблюдалось уже десятки лет.