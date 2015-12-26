Итальянская береговая охрана спасла более 700 беженцев

Люди были спасены в ходе шести отдельных операций, говорится в сообщении береговой охраны, передает Deutsche Welle.

В целом с начала текущей недели в Италии зафиксировали прибытие более двух тысяч беженцев из Турции и Северной Африки, сообщает агентство dpa.

За этот же период береговая охрана Греции насчитала около 12 тысяч беженцев, которые прибыли в греческий порт Пирей из Турции через острова Лесбос, Хиос и Самос. Около 1,7 тысячи из них попали в город в ночь с 24 на 25 декабря.

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Также сообщается, что в ночь на пятницу, 25 декабря, более 180 африканцам удалось прорваться через границу между Марокко и испанским анклавом Сеута, расположенный на побережье Северной Африки. Как сообщает агентство dpa со ссылкой на местные СМИ, беженцы воспользовались ослабленной охраной в период праздников. Некоторые из них пытались перелезть через стену, другие - попасть на испанскую территорию вплавь. Сообщается о двух беженцах, которые утонули, еще более десяти были госпитализированы.