Россия: офицера обвинили в шпионаже в пользу Польши - BBC

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ, передает BBC Украина.

Суд признал доказанным то, что в 2013 году подполковник запаса Федор Борискин установил контакт с военной разведкой Польши.

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ФСБ заявляет о "корыстных мотивах" осужденного.

По данным пресс-службы, он признал вину и подтвердил, выдал иностранной спецслужбе государственную тайну военного характера.

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