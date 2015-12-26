Россия: офицера обвинили в шпионаже в пользу Польши - BBC
01:08, 26 декабря 2015Мир
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В Калининграде бывшего офицера Балтийского флота приговорили к 12 годам колонии по обвинению в государственной измене.
Офицера Балтийского флота обвинили в шпионаже / tvc.ru
Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ, передает BBC Украина.
Суд признал доказанным то, что в 2013 году подполковник запаса Федор Борискин установил контакт с военной разведкой Польши.
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ФСБ заявляет о "корыстных мотивах" осужденного.
По данным пресс-службы, он признал вину и подтвердил, выдал иностранной спецслужбе государственную тайну военного характера.
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