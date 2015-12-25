Около 100 человек погибли при взрыве на газоперерабатывающем заводе в Нигерии - СМИ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По словам очевидцев, взрыв произошел в четверг при перекачке газа из автоцистерны.

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Взрыв был настолько мощным, что погибли, в том числе, жители близлежащих домов. Пострадавших с серьезными ожогами доставили в больницу.

На месте происшествия работают спасатели.