Около 100 человек погибли при взрыве на газоперерабатывающем заводе в Нигерии - СМИ

02:19, 25 декабря 2015
Мир
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Около ста человек погибли, множество получили ранения в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе компании Inter Corp Oil в нигерийском городе Нневи (штат Анамбра). 

bbc.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По словам очевидцев, взрыв произошел в четверг при перекачке газа из автоцистерны.

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Взрыв был настолько мощным, что погибли, в том числе, жители близлежащих домов. Пострадавших с серьезными ожогами доставили в больницу.

На месте происшествия работают спасатели.

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