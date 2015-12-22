Секретарь Совбеза РФ заявил, что НАТО представляет для России все большую угрозу
19:24, 22 декабря 2015Мир
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Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что для безопасности России все большую угрозу представляют вопросы, связанные с военной деятельностью НАТО.
REUTERS
Об этом сообщает РИА «Новости».
«Все большую опасность представляют угрозы, связанные с военной деятельностью НАТО. Стремление к наращиванию и модернизации наступательных потенциалов, развертыванию новых видов вооружений, созданию глобальной системы ПРО, в том числе вокруг России, размывает структуру глобальной безопасности. Слова лидеров некоторых стран Запада о том, что НАТО - это оборонительный союз, созданный для обеспечения безопасности в мире, лишь прикрывают агрессивную сущность альянса», - сказал Патрушев.
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Как сообщал УНИАН, ранее Патрушев заявил, что санкции Запада препятствуют масштабному освоению Россией природных ресурсов Арктики и усиливают конкуренцию в этом регионе.
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