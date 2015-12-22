Секретарь Совбеза РФ заявил, что НАТО представляет для России все большую угрозу

«Все большую опасность представляют угрозы, связанные с военной деятельностью НАТО. Стремление к наращиванию и модернизации наступательных потенциалов, развертыванию новых видов вооружений, созданию глобальной системы ПРО, в том числе вокруг России, размывает структуру глобальной безопасности. Слова лидеров некоторых стран Запада о том, что НАТО - это оборонительный союз, созданный для обеспечения безопасности в мире, лишь прикрывают агрессивную сущность альянса», - сказал Патрушев.

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