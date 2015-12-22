Путин назначил себе десятого советника - по интернету

Об этом сообщает РБК.

Президент РФ сделал предложение Клименко, общаясь с представителями IT-компаний перед пленарным заседанием форума «Интернет-экономика» 22 декабря, которое проходило в Москве в Центре международной торговли. «У меня предложение: переходите на работу в администрацию президента», - сказал Путин.

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Позже, выступая на форуме, Путин объявил о предложении всем участникам. «Мы договорились о том, что если коллеги решат, то все, о чем вы здесь договаривались и сформулировали в качестве необходимой совместной работы для продвижения ваших инициатив мы готовы передать в руки одного из ваших коллег, которого я пригласил на работу в администрацию президента», - сообщил Путин.

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Сам Клименко рассказал, что примет предложение президента. Он уточнил, что оно стало для него «неожиданным». «Все мои друзья знают шутку - если меня позовет Путин, то я пойду. Наверное, надо принимать предложение», - сказал он.

В статусе советника президента Клименко будет отвечать за развитие интернета и связанных с ним отраслей экономики, поясняет собеседник РБК в Кремле.

До сих пор у Владимира Путина было девять советников. Должность не дает большого аппаратного веса, однако многие советники очень заметны. Советниками, в частности, являются Сергей Глазьев (экономика), Анна Левицкая (социальная сфера) и Михаил Федотов (одновременно - глава Совета по правам человека).