Израильские военные захватили в плен несколько боевиков ”Хезболла”

Израильские военные, участвовавшие в ночной операции в городе Баальбеке, на востоке Ливана, захватили в плен несколько боевиков "Хезболла" и благополучно вернулись домой, сообщили РИА Новости в армейской пресс-службе.

Бойцы спецназа около полуночи были высажены с вертолета в глубоком тылу "Хезболла": город Баальбек расположен в долине Бекаа, примерно в ста километрах к северу от реки Литани, которую Израиль определил в качестве рубежа наземной операции в Ливане.

"Могу подтвердить, что наши силы действовали в Баальбеке. В ходе операции мы зафиксировали попадание в нескольких террористов, еще несколько были арестованы и доставлены в Израиль", - сказала собеседница агентства.

С израильской стороны потерь не было. "Мы считаем, что операция была успешной. Наши силы благополучно вернулись домой", - сказала сотрудница армейской пресс-службы.

В свою очередь, агентство "Ассошиэйтед Пресс" сообщило, что в ночном бою, эпицентром которого стала баальбекская больница Дар аль-Хикма, погибли по меньшей мере семеро мирных жителей. Для поддержки десанта израильтяне активно применяли авиацию.

РИА "Новости"