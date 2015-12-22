Британские СМИ составили рейтинг лучших современных музеев (фото)

На первом месте в списке, составленном газетой The Guardian, расположен Museu do Amanhã в Рио-де-Жанейро, Бразилия, передает "Моя планета". Научный комплекс расположен в эффектном здании, спроектированном Сантьяго Калатравой. На площади 15 000 м², уместились бассейны, сады и велосипедные дорожки. Основная выставка в Музее завтра (так переводится его название) является детищем физика и космолога Луиса Альберто Оливейры и включает в себя пять основных разделов: «Космос», «Земля», «Антропоцен», «Будущее» и «Настоящее». Посетители смогут получить «экспириенс» (и посмотреть на эксперименты), что побуждает к изучению фундаментальных вопросов бытия и дает представление о будущем, которое нас ждет. Музей открыт 19 декабря.

Tenderloin Museum в Сан-Франциско, США, площадью 3200 м² призван изменить восприятие городского района Тендерлойн, имевшего дурную славу из-за высокого уровня преступности и бедности. Музей в основном посвящен местному контркультурному движению.

Grimm World в городе Кассель, Германия - фанаты сказок полюбят этот музей, посвященный жизни и деятельности братьев Гримм. Кассель - город, в котором они прожили много лет. В музее отражен вклад знаменитых сказочников в фольклористику и лингвистику. Среди экспонатов - оригинальные рукописи и письма, видео- и аудиоматериалы, художественные инсталляции и многое другое.

В целях привлечения транзитных туристов в Терминале 3 каирского аэропорта в Египте в начале декабря открылся его музей. Сейчас он еще находится в стадии разработки. Планируется, что в нем будут выставлены часть экспонатов из Каирского музея, в частности «Сидящий писец» - скульптура, датируемая 2450–2325 годами до н. э.

В музее Vitraria Glass +A Museum, Венеция, Италия, открытом в сентябре 2014 года в палаццо XVI века, представлены экспонаты из стекла. Выставка отражает историю декоративного использования стекла на протяжении веков.

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Также в список попали Zentrum für verfolgte Künste в немецком Золингине (посвящен искусству художников, преследуемых нацистами или коммунистами), Arthur Rimbaud Museum во французском Шарлевиле (расположен в здании мельницы на реке и посвящен жизни и творчеству поэта Артюра Рембо), Whitney Museum of American Art в Нью-Йорке (посвящен современному американскому искусству), Aïshti Foundation в ливанском Бейруте (площадь - 40 000 м², зарубежное современное искусство), John Wayne Birthplace Museum в Уинтерсете, что в американском штате Айова (посвящен знаменитому актеру, королю вестернов Джону Уэйну).