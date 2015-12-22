Новое правительство Молдовы будет формировать прозападный бизнесмен Стурза

Об этом сообщает Радио Свобода.

55-летний Ион Стурза, который был премьером Молдовы на протяжении девяти месяцев в 1999 году, сообщил, что начнет переговоры с парламентскими партиями 22 декабря.

Стурза отметил, что хочет сформировать правительство профессионалов, а не по политическому принципу.

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Ион Стурза, который имеет двойное молдавско-румынское гражданство, заявил журналистам 21 декабря, что у него есть «единая страна» – Молдова.

С конца октября в Молдове работает временное правительство. Это произошло после того, как предыдущее проевропейское правительство было отправлен в отставку после коррупционного скандала.

За утверждение нового правительства в Молдове должен проголосовать 51 народный депутат из 101.

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