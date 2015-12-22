Новое правительство Молдовы будет формировать прозападный бизнесмен Стурза
Президент Молдовы Николае Тимофти предложил прозападному бизнесмену и бывшему премьер-министру сформировать новое правительство на фоне затянувшегося политического и экономического кризиса в государстве.
Об этом сообщает Радио Свобода.
55-летний Ион Стурза, который был премьером Молдовы на протяжении девяти месяцев в 1999 году, сообщил, что начнет переговоры с парламентскими партиями 22 декабря.
Стурза отметил, что хочет сформировать правительство профессионалов, а не по политическому принципу.
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Ион Стурза, который имеет двойное молдавско-румынское гражданство, заявил журналистам 21 декабря, что у него есть «единая страна» – Молдова.
С конца октября в Молдове работает временное правительство. Это произошло после того, как предыдущее проевропейское правительство было отправлен в отставку после коррупционного скандала.
За утверждение нового правительства в Молдове должен проголосовать 51 народный депутат из 101.