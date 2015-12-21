Граждане Словении на референдуме проголосовали против однополых браков

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

По предварительным данным, против закона высказались 63,4 процента избирателей, тогда как в его поддержку высказались 36,6 процента. Явка составила 36,2 процента.

В марте парламент страны принял закон, предоставляющий однополым парам право на вступление в брак и усыновление детей, но он не вступил в силу, так как общественное движение «За детей» подало апелляцию в верховный суд, добившись в итоге вынесения вопроса на референдум.

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По итогам предыдущего референдума в 2012 году против предоставления дополнительных прав однополым парам высказались почти 55 процентов избирателей.

Правительство новый закон поддержало, однако не участвовало в кампании по проведению референдума. Главная оппозиционная политическая сила, Словенская демократическая партия (СДП), высказалась против закона.

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