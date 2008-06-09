В России останется только один президент?

Как стало известно изданию Газета, в Кремле готовятся к упразднению должности президента в национальных республиках Российской Федерации.

Первым своего собственного президента лишится Татарстан. Не в персональном плане конечно, бессменный Минтимер Шаймиев, как раз в том или ином виде скорее всего продолжит руководить республикой, а именно что касается должности как таковой. В Кремле посчитали, пишет Газета, что президент в стране должен быть один. Начать с Татарии решили не случайно. Источники поговаривают, что Шаймиев засиделся на своем посту и это не нравится нынешнему руководству. Но и убрать одного из влиятельных политиков, который контролирует ситуацию в национальном регионе, так просто нельзя. Упразднив же пост президента, Шаймиев может занять кресло спикера регионального парламента. Поговаривают, что сам он не против такой перестановки потому как хочет лично подготовить республику к Универсиаде в 2013 году, а на какой должности для него не имеет значения. Вслед за Татарстаном президентов упразднят в Башкирии и Чувашии, и только потом реформа двинется на Северный Кавказ. Где, полагают наблюдатели, почти наверняка столкнется с серьезными проблемами.

По данным Газеты, соответствующие поправки об упразднении института президентства парламент Татарстана может принять уже в конце этого месяца.

Эхо Москвы