В Турции заявили о ликвидации 70 курдских боевиков

Семьдесят подозреваемых боевиков группировки "Курдская рабочая партия" (РКК) и два турецких солдата были убиты в результате операции против группировки на юго-востоке Турции, сообщает Крым.Реалии.

Операция началась 16 декабря и была направлена на города Джизре и Силопи, а также окрестности в Диярбакир.

Турецкие военные сообщили, что ВВС Турции обстреляли лагерь группировки "Курдская рабочая партия" на севере Ирака 18 декабря, уничтожая укрытия и хранилища оружия.

Премьер-министр Ахмет Давутоглу заявил, что Турция не позволит курдским боевикам создать хаос.

"Если они пытаются отделиться от Турции, мы никогда не позволим этого", – добавил он.

Перемирие, которое действовало между Анкарой и PKK, было нарушено в июле этого года.

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Конфликт на юго-востоке Турции, где проживают преимущественно этнические курды, длится около 30 лет. За это время здесь погибло более 40 тысяч человек.