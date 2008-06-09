Епископ-гей вступил в гражданский брак с партнером
00:52, 09 июня 2008Мир
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Церемония состоялась в Нью-Гэмпшире
Епископ англиканской церкви Жене Робинсон, открыто заявивший о своей нетрадиционной ориентации, вступил в гражданский брак со своим постоянным партнером Марком Эндрюсом в США.
В церкви Святого Петра в Нью-Гэмпшире на закрытую церемонию собрались около 120 гостей ,среди которых было много представителей нетрадиционных общин.
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