Епископ-гей вступил в гражданский брак с партнером

Епископ англиканской церкви Жене Робинсон, открыто заявивший о своей нетрадиционной ориентации, вступил в гражданский брак со своим постоянным партнером Марком Эндрюсом в США.

В церкви Святого Петра в Нью-Гэмпшире на закрытую церемонию собрались около 120 гостей ,среди которых было много представителей нетрадиционных общин.

Газета.ру