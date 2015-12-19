В пригороде Санкт-Петербурга возникла паника из-за вчерашней аварии на Ленинградской АЭС

В пригороде Санкт-Петербурга, в Сосновом Бору, возникла настоящая паника из-за вчерашней аварии на одной из крупнейших в России АЭС - Ленинградской.

Как передает Радио Свобода, в аптеках скупают йод, чиновникам не верят, сравнивают ситуацию с Чернобылем.

Экологи из организации «Зеленый мир» объясняют, что радиационный фон в норме, но предупреждают, что «восточная часть Финского залива вступает в десятилетнюю полосу повышенных рисков аварий на ядерных объектах» и что впереди ждет «резонансный» рост количества аварийных ситуаций на Сосновоборском ядерном кластере».

В пятницу сообщалось, что на ЛАЭС произошла авария. Из-за разрыва трубы с паром был остановлен энергоблок номер два. Администрация Соснового Бора уверяет, что радиоактивный фон нормальный.

Ленинградская АЭС расположена в 80 километрах от Санкт-Петербурга, на берегу Финского залива. Она считается одним из крупнейших производителей электроэнергии на северо-западе России.