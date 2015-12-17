СБ ООН принял резолюцию о пресечении финансирования ИГ и других террористических группировок
Совет Безопасности ООН в четверг единогласно принял резолюцию, обязывающую страны пресекать финансирование и оказание любой другой поддержки "Исламскому государству", "Аль-Каиде" и "связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям".
Об этом сообщает ТАСС.
Документ, основанный на VII главе Устава ООН и обязательный для исполнения, в частности, требует "незамедлительно заморозить" их средства и финансовые активы, не допускать "прямой или косвенной" поставки им вооружений, а также призывает "принять энергичные и решительные меры для пресечения потоков средств и других финансовых активов и экономических ресурсов, направляемых лицам и организациям".
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СБ ООН подчеркнул, что те, кто оказывает поддержку ИГ или "Аль-Каиде", "подлежит включению в санкционный перечень", а "те, кто виновен в совершении, организации или поддержке террористических актов, должны быть привлечены к ответственности".
Любые лица и организации, оказывающие поддержку ИГ, будут включены в санкционный список - резолюция СБ ООН