В Москве на Красной площади мужчина поджег себя

11:40, 17 декабря 2015
Мир
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На Красной площади при входе на каток мужчина поджег себя.

REUTERS

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

В сообщении говорится, что у мужчины было найдено постановление судьи о прохождении им психиатрической экспертизы в рамках дела о побоях.

Об этом сообщил источник.

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После того как возгорание было потушено, мужчина был задержан. Ему была вызвана «скорая помощь».

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