В Москве на Красной площади мужчина поджег себя
11:40, 17 декабря 2015Мир
3370 0
На Красной площади при входе на каток мужчина поджег себя.
REUTERS
Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
В сообщении говорится, что у мужчины было найдено постановление судьи о прохождении им психиатрической экспертизы в рамках дела о побоях.
Об этом сообщил источник.
Читайте такжеВ Каире уволенный сотрудник закидал "коктейлями Молотова" ресторан: 16 погибших (видео)
После того как возгорание было потушено, мужчина был задержан. Ему была вызвана «скорая помощь».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter