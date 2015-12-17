HRW подтвердила подлинность фотографий жертв правительства Асада

Как говорится в докладе, опубликованном HRW 16 декабря, организация получила 28 тыс. снимков от бывшего фотографа сирийской военной полиции, действовавшего под псевдонимом Цезарь. На них правозащитники насчитали 6786 человек, погибших в 2011–2013 годах в тюрьмах Дамаска, передает РБК.

Часть фотографий, по словам Цезаря, была сделана в военном госпитале Дамаска, куда из отделов спецслужб увозили тела умерших.

HRW указывает, что провела исследование, собирая свидетельства родственников оказавшихся на снимках людей, устанавливая их личности. Правозащитная организация утверждает, что в доклад были включены лишь те случаи, которые получили подтверждение из нескольких источников. По словам ее представителей, исследование подтверждает подлинность архива, который может быть доказательством совершения преступлений.

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В результате удалось идентифицировать 27 человек, тела которых родственники так и не получили. Среди них подросток 14 лет, 25-летняя девушка, люди, на телах которых специалисты «Врачей без границ» обнаружили следы пыток, удушения, голодного истощения, огнестрельных ранений в голову.

Правозащитники утверждают, что задержанные в отделах спецслужб Сирии содержались в душных камерах, где они жили впроголодь, не получали необходимую медицинскую помощь и подвергались физическому насилию.

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HRW возложила ответственность за гибель людей на правительство Сирии. При этом правозащитники утверждают, что особая ответственность за то, чтобы добиваться немедленного предоставления беспрепятственного доступа в места содержания под стражей, лежит на России и Иране, как на главных акторах, поддерживающих Дамаск. Власти Сирии ранее утверждали, что переданные правозащитникам фотографии сфальсифицированы.