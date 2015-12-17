США вывели 12 своих истребителей F-15 из Турции - Пентагон

Об этом сообщает Reuters.

В Пентагоне отметили, что самолеты завершили выполнение положенного временного задания. При этом там отметили новые обязательства союзников - Франции, Великобритании и Германии по развертыванию своих сил.

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Представитель Пентагона Джефф Дэвис отметил, что вывод самолетов не будет означать уменьшение боеспособности и возможностей международной коалиции наносить удары в Сирии.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября первые шесть из 12 истребителей F-15С Eagle прибыли на авиабазу Інжирлик в Турции для защиты турецкого воздушного пространства. С просьбой к США об их размещении обратился турецкое правительство после вторжений в воздушное пространство со стороны россиян.