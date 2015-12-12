Ведущие авиакомпании США запретили перевозку ховербордов

Запрет распространяется на транспортировку гаджетов как в багаже, так и в ручной клади, и вступает в силу с момента оглашения, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Читайте такжеКитайский лоукостер собирается ввести в самолетах стоячие места - СМИAmerican Airlines, United Continental и Delta Air Lines объявили, что запрет на провоз ховербордов и сигвеев связан с мерами по обеспечению безопасности. Представитель American Airlines объясняет запрет, ссылаясь на расследование по ховербордам, которое проводит Федеральная комиссия по определению безопасности товаров массового потребления.

Комиссия инициировала расследование после того, как было получено 10 сообщений о пожарах в девяти штатах из-за загоревшегося ховерборда. Обеспокоенная такой статистикой, Международная ассоциация воздушного транспорта рекомендовала всем авиалиниям осуществлять перевозку этих гаджетов только в ручной клади.

Ховерборды представляют собой электрические двухколесные устройства наподобие скейтборда, также их называют электросамокатами, самобалансирующимися скутерами и сигвеями. Колеса расположены по обеим сторонам от водителя, помогая ему передвигаться с высокой скоростью и небольшой затратой сил. При производстве этих гаджетов используются ионно-литиевые батареи, мощность которых значительно превышает допустимый на самолете уровень. Ранее ховерборды были запрещены такими авиакомпаниями как JetBlue, Alaska, Virgin American, Hawaiian, Spirit и Allegiant.