В Москве оппозиция проводит "Марш перемен" (фото, видео)

Об этом сообщает "112 Украина".

Сообщается, что данная акция не была согласована с мэрией Москвы. В связи с этим уже есть задержанные. По словам корреспондента, один автозак уже заполнен людьми, уже подогнали второй.

Всего на Пушкинскую площадь вышли около 100 человек.

"Люди стараются не уходить, было несколько драк", - сообщила корреспондент.

Комитет протестных действий призывал активистов собраться 12 декабря в час дня на Пушкинской площади, от которой первоначально планировалось начать шествие до проспекта Сахарова.

Комитет сообщил, что в марше будут участвовать представители партий ПАРНАС, "Яблоко", "Гражданская инициатива", движения "Солидарность".

"Мы выходим на "Марш перемен", чтобы начать кампанию гражданского несогласия, гражданского неповиновения, гражданской солидарности", - говорится в сообщении организаторов.