В Венесуэле на выборах впервые за 17 лет победила оппозиция
На парламентских выборах в Венесуэле победу одержал оппозиционный блок "Круглый стол демократического единства".
Согласно данным Национального избирательного совета, оппозиция получила 99 депутатских мест из 167 в однопалатной Национальной ассамблее, передает русская служба Би-Би-Си.
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Правящей Единой социалистической партии Венесуэлы, согласно предварительным данным, достанется 46 мест.
Таким образом, впервые за 17 лет – со времени прихода к власти Уго Чавеса - социалисты потеряли большинство в венесуэльском парламенте.
Явка на выборах, состоявшихся 6 декабря, составила 74,25%.
Во многих районах венесуэльской столицы Каракаса известие о победе оппозиции встретили фейерверками.
Оппозиция обвиняла правящую партию в проведении неверной экономической политики, приведшей страну к кризису, и растрате нефтяных ресурсов.
Президент-социалист Николас Мадуро, в свою очередь, обвинял оппозицию в том, что она, по его словам, развернула экономическую войну против правящего режима. Мадуро также заявлял, что его партия защищает интересы простого народа и намеревается завершить "Боливарскую революцию", начатую Чавесом.