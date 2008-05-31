Европейцы ”голосуют” за Барака Обаму (опрос)

Согласно результатам опроса, проведенного в пяти странах, жители Европы предпочли бы видеть Барака Обаму в качестве президента США, пишет Лента.русо ссылкой на The Telegraph.

Только 15 процентов жителей Франции, Италии, Германии, Великобритании и России хотели бы видеть на посту президента США Джона Маккейна.

Барак Обама особенно популярен в Италии: 70 процентов опрошенных проголосовали бы за него, если бы могли. Во Франции его поддерживают 65 процентов опрошенных, а в Германии 67 процентов. При этом всего 6 процентов немцев готовы поддержать Маккейна.

В России Барака Обаму поддерживает 31 процент опрошенных, Маккейна - 24 процента. А 56 процентов опрошенных россиян попросту считают, что США приносят в мир зло.