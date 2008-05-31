Путин взялся защищать право Украины на собственное мнение о НАТО

Россия выступает против расширения НАТО в целом и настаивает на демократическом решении вопроса о вступлении в НАТО украинского государства. Об этом заявил Премьер-министр России Владимир Путин в интервью французской газете "Monde", отвечая на вопрос: "Представляет ли угрозу для России вступление Грузии и Украины в НАТО?"

Как сообщает РИА "Новости", разместившее полный текст интервью, в частности, В.Путин подчеркнул: "Прежде всего, мы против расширения НАТО в целом. В принципе. Ведь НАТО создавалось... Давайте вспомним 49-й год, пятая статья Вашингтонского договора о коллективной безопасности. Это было сделано ведь для чего? Для защиты, и в ходе противостояния с Советским Союзом. Для защиты от возможной агрессии, как кто-то считал тогда. Советский Союз, правда, говорил о том, что он ни на кого нападать не собирается. А западные страны говорили обратное, но это было, во всяком случае, для защиты от Советского Союза. Советского Союза нет, угрозы такой не существует, а организация осталась. Возникает вопрос - вы против кого дружите? Это зачем?"

"Мы знаем, как принимаются решения в НАТО. Военно-политические блоки ведут к ограничению суверенитета любой страны-участницы. Возникает так называемая "внутриблоковая дисциплина" казарменного типа. И решения сначала принимаются, и, как правило, принимаются, мы с вами знаем, где - в одной из стран лидеров этого блока, а потом легитимизируются... Вот так, как это было с решением по системам противоракетной обороны. Сначала приняли решение, а потом уже начали обсуждать это в Брюсселе... Мы видим, что приближается военная инфраструктура к нашим границам. Но зачем это делать? Ведь никто никому не угрожает" - сказал В.Путин.

Говоря об Украине, Премьер-министр Российской Федерации отметил: "Наконец, последнее соображение. Вот мы с вами обсуждали вопросы демократии. Это тот предмет, о котором мы всегда должны думать. Тем более, ответственность на власть предержащих огромная в этом смысле... Мы говорим о демократии. Что такое демократия? Это власть народа. На Украине, по всем социологическим опросам, почти 80% населения не хочет вступать в НАТО. А наши партнеры говорят о том, что Украина будет в НАТО. То есть, что, за украинцев уже все решили, заранее, что ли? А их мнение уже никого не интересует? И вы хотите сказать мне, что это демократия?"

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