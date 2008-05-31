В Санкт-Петербурге горел экскалатор в метро

В Санкт-Петербурге на станции метро "Проспект Большевиков" загорелся экскалатор.

Как передает "Лента.ру", пожар под одним из эскалаторов начался около 14:50 по московскому времени. Прибывшие на место происшествия пожарные присвоили возгоранию максимальную 5-ю категорию сложности.

В тушении огня принимали участие 6 пожарных расчетов, и спустя полтора часа он был локализован. Несмотря на это, поезда проезжают "Проспект Большевиков", не останавливаясь, пассажиров на станцию не пускают.

Причиной пожара стало короткое замыкание, в результате которого загорелся кабель в кабельном тоннеле под наклонным эскалатором.

По имеющейся информации, в результате происшествия пострадавших нет