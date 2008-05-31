Замглавы МИД Грузии: Россия готовится к интервенции

Министерство иностранных дел Грузии расценивает ввод в Абхазский регион батальона железнодорожных войск Российской Федерации как "агрессивный шаг России в отношении Грузии".

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Григол ВАШАДЗЕ на специальном брифинге в Тбилиси.

Он сказал, что Россия ввела в Абхазский регион подразделения железнодорожных войск "без согласования с центральными властями Грузии".

"Россия усиливает свою военную инфраструктуру для осуществления военной интервенции против Грузии", - добавил Г.ВАШАДЗЕ.

Министр сообщил, что "Грузия проведет консультации с дружественными государствами для того, чтобы срочно дать ответ на эти агрессивные действия России".

При этом он указал, что "в МИД Грузии сегодня или завтра будет приглашен посол РФ Вячеслав КОВАЛЕНКО, и ему будет заявлен протест".