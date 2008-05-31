В мире хронически недоедают 143 миллиона детей в возрасте до пяти лет

Примерно 143 миллиона детей в возрасте до пяти лет хронически недоедают.

Как сообщает Центр новостей Организации Объединенных Наций, об этом говорится в докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) о реализации инициативы «Покончить с голодом и недоеданием среди детей». Он будет рассмотрен на ежегодной сессии Исполнительного совета ЮНИСЕФ, которая пройдет в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 3 по 5 июня.

«Доля детей в возрасте до пяти лет, страдающих от недоедания, снизилась с 32% в 1990 году до 27% в 2006 году. Тем не менее, согласно последним оценкам, от недоедания по прежнему страдают около 143 миллионов детей этой возрастной группы», — отмечается в докладе.

Четыре пятых всех голодающих детей в мире проживают всего в 20 странах мира, при этом самое большое число из них — в Южной Азии.

Инициатива «Покончить с голодом и недоеданием среди детей» была разработана ЮНИСЕФ для мобилизации усилий международного сообщества, направленных на то, чтобы покончить с голодом и недоеданием среди данной категории населения.

Участники сессии Исполнительного совета проанализируют ход ее выполнения и обсудят пути дальнейшего финансирования определенных в ней мероприятий с учетом продовольственного кризиса, вызванного резким подорожанием продуктов питания.

*** Детский фонд ООН был создан в 1946 году. Его задача — добиваться, чтобы международное сообщество признало, что здоровье, защита и развитие детей являются основой прогресса человечества. В частности, Детский фонд ООН занимается проблемами детей, оказавшихся в неблагоприятных условиях, а также детей с физическими недостатками. К числу приоритетных задач Детского фонда относятся образование девочек и профилактика болезней, особенно ВИЧ/СПИДа. Сегодня в 157 странах мира работает больше 7 тысяч сотрудников ЮНИСЕФ.