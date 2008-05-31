В Китае из-за угрозы наводнения эвакуировали более 190 тысяч человек
12:06, 31 мая 2008Мир
565 0
Опасность угрожает крупному городу Мяньян
В китайской провинции Сычуань более 190 тысяч человек было эвакуировано из районов, пострадавших от землетрясения 12 мая.
Как передает радио «Свобода», причина эвакуации - угроза наводнения. В результате землетрясения изменились русла рек.
Власти предупреждают, что опасность затопления угрожает крупному городу Мяньян. В случае прорыва дамб, защищающих город, необходимо будет эвакуировать более миллиона человек.
Как сообщал УНИАН, 12 мая в провинции Сычуань произошло сильное землетрясение. По официальным данным, общее число жертв землетрясения превысило 68 тысяч, 20 тысяч человек числятся пропавшими без вести.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter