В Гондурасе самолет врезался в несколько машин: есть жертвы

Во время аварии пассажирского самолета в аэропорту столицы Гондураса пять человек погибли и не менее 65 получили травмы, сообщает Lenta.ru.

Среди погибших - пилот авиалайнера и два человека, находившиеся в автомашинах, с которыми столкнулся выехавший на шоссе самолет.

Представители местных властей уточнили, что речь идет о людях, доставленных в медицинские учреждения с места происшествия. Они не исключили, что некоторые пассажиры, самостоятельно покинувшие самолет, могли в состоянии шока уйти с места аварии и лишь потом обратиться за медицинской помощью.

Самолет A320 авиакомпании TACA выполнял рейс из Сан-Сальвадора в столицу Гондураса - город Тегусигальпа. На борту авиалайнера, по разным данным, находились от 135 до 142 человек. В районе аэропорта Тегусигальпы был сильный туман. Самолет был вынужден сделать несколько кругов, прежде чем зайти на посадку.

При посадке, по неустановленным пока причинам, лайнер выехал за пределы ВПП, оказавшись на расположенном рядом шоссе. При аварийной посадке фюзеляж самолета развалился на три части. На трассе самолет столкнулся с несколькими машинами, сильно повредив несколько автомобилей.

Причины аварийной посадки выясняются. Аэропорт Тегусигальпы временно закрыт. Все рейсы пока переведены на военный аэродром, расположенный в пригороде столицы Гондураса.