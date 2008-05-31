Молдова готова заняться приднестровским участком границы с Украиной

Молдова готова начать демаркационные работы на центральном (приднестровском) участке украинско-молдавской государственной границы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом заявил Посол Республики Молдова в Украине Сержиу СТАТИ во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины Константином ЕЛИСЕЕВЫМ.

Стороны обсудили состояние реализации «Графика решения первоочередных вопросов украинско-молдавских отношений”, подписанного 1 февраля с.г. в городе Кишиневе, и отметили высокую динамику и приоритетность переговорного процесса, направленного на урегулирование существующих проблемных вопросов украинско-молдавского сотрудничества в конструктивном духе.

Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО отмечал, что Украина и Молдова уже демаркировали две трети общей границы, и выразил надежду, что в этом году стороны достигнут согласия о начале демаркационных работ на приднестровском участке украинско-молдавской границы.

«По завершению этих работ Украина подпишет с Молдовой договор о государственной границе. Тем самым вопрос о прохождении границы между Украиной и Молдовой будет раз и навсегда закрыт», - отметил председатель украинского внешнеполитического ведомства.