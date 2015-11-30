Путин полтора часа беседовал с Меркель и Юнкером
19:21, 30 ноября 2015Мир
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Президент РФ Владимир Путинпровел трехстороннюю встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
REUTERS
Встреча состоялась во время международной конференции по вопросам изменения климата в Париже, передает ТАСС.
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Беседа продолжалась около полутора часов и проходила за закрытыми для прессы дверями.
Она началась в двустороннем формате - со встречи Путина и Меркель. Позднее к ним присоединился Юнкер.
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