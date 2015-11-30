Путин полтора часа беседовал с Меркель и Юнкером

Встреча состоялась во время международной конференции по вопросам изменения климата в Париже, передает ТАСС.

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Беседа продолжалась около полутора часов и проходила за закрытыми для прессы дверями.

Она началась в двустороннем формате - со встречи Путина и Меркель. Позднее к ним присоединился Юнкер.