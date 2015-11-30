Туск: В этом году в ЕС нелегально прибыли 1,5 миллиона человек

Председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что в этом году в Европу нелегально прибыли около 1,5 млн человек.

Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters.

Об этом Туск заявил во время саммита ЕС-Турция.

Читайте такжеЕвропа больше не может принимать беженцев и должна усилить охрану границ - премьер Франции

Как сообщал УНИАН, по словам председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, если Турция выполнит все необходимые условия, то получит безвизовый режим с Евросоюзом осенью 2016 года.

Также отмечается, что президент Франции Франсуа Олланд, оставляя саммит ЕС - Турция, заявил, что Евросоюз выделит Турции 3 млрд евро по мере выполнения обязательств по приему беженцев.