Туск: В этом году в ЕС нелегально прибыли 1,5 миллиона человек
04:04, 30 ноября 2015Мир
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Границы ЕС в этом году нелегально пересекли 1,5 миллиона мигрантов.
REUTERS
Председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что в этом году в Европу нелегально прибыли около 1,5 млн человек.
Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters.
Об этом Туск заявил во время саммита ЕС-Турция.
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Как сообщал УНИАН, по словам председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, если Турция выполнит все необходимые условия, то получит безвизовый режим с Евросоюзом осенью 2016 года.
Также отмечается, что президент Франции Франсуа Олланд, оставляя саммит ЕС - Турция, заявил, что Евросоюз выделит Турции 3 млрд евро по мере выполнения обязательств по приему беженцев.
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