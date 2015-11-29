Венгерский водитель похвастался видео, где пытается раздавить грузовиком поток мигрантов в Кале
Недовольный венгерский водитель грузовика снял и опубликовал видео, где он пытается на скорости разогнать своим грузовиком поток мигрантов около французского Кале.
На видеоролике "Эмигранты Кале против водителей и Европы", длящемся более 14 минут, есть фрагмент, где водитель трогается с места во время его обгона другим грузовиком и намеренно разгоняется, двигаясь на группы мигрантской молодежи, идущих по обочине в обратном направлении. При этом сами мигранты настроены агрессивно и бросают в грузовики попадающиеся под руку предметы.
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В то же время на протяжении видео заметно, что мигранты гуляют по шоссе с целью зацепиться за проезжающие на низкой скорости грузовики, вероятно, чтобы забраться внутрь и надеясь таким образом незаметно пересечь границу с Великобританией через туннель под Ла-Машнем.
В конце автор, недовольно комментирующий события на протяжении ролика, снял и самого себя.
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Согласно описанию к видео, оно было снято днем 25 ноября на шоссе A216/N216, проходящем у Кале.
На момент публикации этой новости видео имело более 1,7 миллиона просмотров.