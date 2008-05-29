Путин закрыл для иностранцев 17 портов

Премьер-министр Владимир Путин распорядился закрыть для захода и обслуживания иностранных судов 17 портов в шести регионах России.

В распоряжении правительства от 26 мая говорится, что в азиатской части РФ для захода иностранных судов закрываются один порт в Приморье, порты на Сахалине, на Чукотке, а также один порт в Еврейской АО.

В европейской части страны закрываются порты в Мурманской области и в Карелии.

Причины такого решения премьера не сообщаются.

Лента.ру