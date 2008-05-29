Путин закрыл для иностранцев 17 портов
20:22, 29 мая 2008Мир
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Преимущественно на Востоке
Премьер-министр Владимир Путин распорядился закрыть для захода и обслуживания иностранных судов 17 портов в шести регионах России.
В распоряжении правительства от 26 мая говорится, что в азиатской части РФ для захода иностранных судов закрываются один порт в Приморье, порты на Сахалине, на Чукотке, а также один порт в Еврейской АО.
В европейской части страны закрываются порты в Мурманской области и в Карелии.
Причины такого решения премьера не сообщаются.
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