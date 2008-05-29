Путина во Франции примут не как премьера - газета

Владимир Путин начинает свой первый визит в дальнее зарубежье в качестве председателя правительства РФ. Сегодня в Париже он встретится с премьером Франции Франсуа Фийоном и со своим бывшим коллегой - президентом Николя Саркози. По информации газеты «Коммерсантъ», повестка дня переговоров, соответствующая нынешнему официальному статусу Владимира Путина, слабо отражает круг вопросов, которые предстоит обсудить сторонам. Между тем, посещая Париж в ранге премьера, Владимир Путин будет решать проблемы президентского масштаба, отмечает Газета.ру.