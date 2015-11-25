В Казахстане 23-летняя беременная девушка организовала финансовую пирамиду

Следователями расследуется уголовное дело в отношении 23-летней женщины, подозреваемой в совершении мошенничества в особо крупных размерах. В полицию с заявлениями о фактах мошенничества обратилось более 40 человек, передает newskaz.ru.

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Со слов потерпевших, подозреваемая приходила в организации и проводила так называемые "презентации", призывая граждан участвовать в приобретении денежных ячеек в Турции через свой клуб "Эврика". Сначала она собирала небольшие взносы, затем, демонстративно приносила внушительные вознаграждения первым вкладчикам, и граждане, видя "быстрое обогащение", добровольно отдавали свои деньги.

Общая сумма ущерба, причиненного гражданам, составляет более 25 миллионов тенге.

При этом потерпевшие отмечают, что девушка производит хорошее впечатление, тем более что она — на большом сроке беременности. Сама подозреваемая в мошенничестве от полиции не скрывается, регулярно приходит на допросы и обещает, что рассчитается со всеми, у кого она брала деньги.