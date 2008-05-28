Европарламент восстал против "ножек Буша" и статуса "гвинейских свиней"

Депутаты Европейского парламента озабочены намерением Еврокомиссии разрешить импорт курятины из США.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом шла речь сегодня на заседании Комитета по вопросам охраны окружающей среды, здоровья и продовольственной безопасности Европарламента.

Депутаты, в частности, выразили сомнении в целесообразности открыть доступ на рынок куриному мясу, которое обрабатывается хлором.

Депутат Европарламента Анн ФЕРРЕЙРА (группа социалистических партий, Франция) назвала предложение Еврокомиссии отменить запрет «абсолютно абсурдным». Ее поддержал депутат Джон БОУИС (группа народных партий, Великобритания), отметивший, что отмена запрета на экспорт является «возмутительной и недопустимой», поскольку опускает статус граждан ЕС до статуса «гвинейских свиней». Депутат Димитрос ПАПАДИМУЛИС (группа объединенных левых, Кипр) отметил, что Еврокомиссия не может игнорировать права потребителя.

Представитель Еврокомиссии, присутствовавший при обсуждении этого вопроса на заседании Комитета, в свою очередь отметил, что Комиссия планировала рассмотреть вопрос о временной отмене запрета на импорт куриного мяса из США на своем сегодняшнем заседании. По его словам, предполагалось временно разрешить импорт сроком на 2 года, однако с обязательным условием маркирования куриного мяса, прошедшего обработку хлором.

Как сообщал УНИАН, запрет на импорт куриного мяса, прошедшего обработку хлором, из США действует в Евросоюзе с 1997 года.