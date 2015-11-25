В Стамбуле задержали с поличным группу украинских кибермошенников (фото)

Как сообщает Habertürk, мужчины зарабатывали на считывании информации с банковских карточек.

Читайте такжеУкраинцы стали чаще пользоваться платежными картами

В целом, как утверждает полиция, злоумышленники получили данные с 6 тысяч карт.

Их удалось задержать в районе Кадыкей в момент, когда три человека подошли к банкомату и пытались с помощью специального устройства считать нужную информацию.

Читайте такжеВ "ДНР" начали пользоваться собственными "банковскими картами" (фото)