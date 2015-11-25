В Стамбуле задержали с поличным группу украинских кибермошенников (фото)
10:49, 25 ноября 2015Мир
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В Стамбуле "на горячем" задержана группа украинцев, которые занимались киберпреступностью.
В Стамбуле задержана группа украинских киберпреступников / haberturk.com
Как сообщает Habertürk, мужчины зарабатывали на считывании информации с банковских карточек.
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В целом, как утверждает полиция, злоумышленники получили данные с 6 тысяч карт.
Их удалось задержать в районе Кадыкей в момент, когда три человека подошли к банкомату и пытались с помощью специального устройства считать нужную информацию.
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Злоумышленники получили данные с 6 тысяч карт / haberturk.com
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