В Стамбуле задержали с поличным группу украинских кибермошенников (фото)

10:49, 25 ноября 2015
Мир
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В Стамбуле "на горячем" задержана группа украинцев, которые занимались киберпреступностью.

haberturk.com

Как сообщает Habertürk, мужчины зарабатывали на считывании информации с банковских карточек.

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В целом, как утверждает полиция, злоумышленники получили данные с 6 тысяч карт.

Их удалось задержать в районе Кадыкей в момент, когда три человека подошли к банкомату и пытались с помощью специального устройства считать нужную информацию.

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haberturk.com

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