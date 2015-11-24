В США успешно испытали первый в мире многоразовый ракетоноситель (фото)
16:17, 24 ноября 2015Мир
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Глава американской аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос объявил о проведении успешного испытания первого в мире многоразового ракетоносителя.
По окончании испытаний капсула благополучно приземлилась на парашюте / blueorigin.com
Ракета New Shepard Craft, названная так в честь первого американского астронавта, вывела необитаемую капсулу на высоту 100 км, передает Би-би-си.
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По окончании испытаний капсула благополучно приземлилась на парашюте, а ускорители ракеты - при помощи реактивных двигателей.
Видеокадры посадки размещены на сайте компании / blueorigin.com
Видеокадры посадки размещены на сайте компании.
Компания Blue Origin разрабатывает 3-местный космический корабль, предназначенный для суборбитальных полетов.
Глава Blue Origin Джефф Безос известен также как владелец и основатель интернет-компании Amazon.com.
Blue Origin разрабатывает 3-местный космический корабль / blueorigin.com
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