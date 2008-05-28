Министры обороны Украины и Словакии договорились о взаимном отдыхе

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ и министр обороны Словакии Ярослав БАШКА договорились о взаимном отдыхе военнослужащих – украинских в Словакии, а словацких – в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совместной пресс-конференции после встречи министров в Ужгороде сообщил Я.БАШКА.

“Нам кажется, что главное место занимают контакты между простыми людьми, поэтому мы договорились, что будем организовывать совместный обмен отдыхающими”, - сказал Я.БАШКА. Эта договоренность означает, что украинские военнослужащие и члены их семей будут отдыхать в Словакии, а военнослужащие Словакии и члены их семей – в Украине, отметил словацкий министр.

Я.БАШКА добавил, что между оборонными ведомствами двух стран и другими государственными институтами проводятся многие совместные мероприятия.

Министр бороны Словакии также сообщил, что передал Ю.ЕХАНУРОВУ приглашение украинским штабным офицерам, владеющим английским языком, принять участие в совместном словацко-голландском проекте – подготовительных курсах.

Кроме того, Я.БАШКА прибавил, что пригласил украинских военнослужащих принять участие в ежегодном соревновании “Антропоид”, которое проходит каждый сентябрь в Словакии на базе 5-го полка специального назначения Вооруженных сил страны.

Он выразил надежду, что и в дальнейшем словацкие военнослужащие будут иметь возможность использовать украинские полигоны для проведения учений.

В свою очередь Ю.ЕХАНУРОВ заметил, что в этом году Верховная Рада без проблем приняла закон о военных учениях на территории Украины при участии иностранных войск.

“Я так думаю, что украинская элита начнет понимать свои государственные интересы, и наше сотрудничество, в первую очередь с соседями, будет давать хорошие плоды”, - сказал глава Минобороны Украины.