Ле Пен вслед за Россией предложил восстановить смертную казнь для террористов - СМИ

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Le Point.

"Мы должны закрепить основные принципы самозащиты и национальных приоритетов, восстановить смертную казнь для террористов, рубить им головы, как это делает "Исламское государство", - заявил Ле Пен.

Он также выступил с рядом других предложений. В частности, Ле Пен предлагает отменить двойное гражданство, восстановить границы и их контроль, депортировать нелегалов, не предоставляя им никаких социальных прав, построить тюрьмы на 100 тыс. мест, ввести обязательную военную службу сроком на 6 месяцев.

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По словам Ле Пена, "Франция находится в состоянии внутренней войны", которую он связывает с масштабной иммиграцией.

Как сообщал УНИАН ранее, председатель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергей Миронов предложил ввести смертную казнь для террористов и их пособников. При этом он считает, что «России нужно последовать примеру Франции, которая лишает гражданства тех граждан, которые принимают участие в террористических войнах на территории других государств».